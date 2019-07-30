Сенат США не зміг скасувати угоду на продаж зброї Саудівській Аравії



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Сенат США

Три спроби голосування про скасування вето виявилися безуспішними

Американські сенатори не зібрали достатньої кількості голосів для повторного блокування продажу зброї Саудівській Аравії.

Про це пише The Hill.

Сенатори голосували за подолання вето, накладеного минулого тижня президентом Трампом на три резолюції, що забороняли продаж зброї Ер-Ріаду.

Лише 45 сенаторів підтримали цю ініціативу із необхідних 67.

Для голосування за скасування вето було проведено три спроби. Таким чином, США продовжать додатковий продаж зброї Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам та іншим країнам.

Нагадаємо: наприкінці травня держсекретар Майк Помпео повідомив законодавців про те, що президент США Дональд Трамп має намір скористатися надзвичайним правом обійти Конгрес і укласти 22 угоди про продаж зброї з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

У відповідь наприкінці червня Палата представників прийняла три резолюції щодо заборони продажу зброї — на них Трамп і наклав вето, яке не вдалося подолати Сенату.