Розвідник, який написав скаргу на Трампа, дасть свідчення у Конгресі
Конгресмени хочуть отримати «невідфільтровану інформацію»
Перед скаргою на розмову Трампа та Зеленського у США потай змінили вимоги до інформаторів – The Federalist
Розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.
Про це повідомив голова Комітету демократ Адам Шифф в інтерв'ю на телеканалі ABC News, передає «Голос Америки».
За його словами, «викривачу буде дозволено прийти сюди, і прийти без застережень з боку Міністерства юстиції чи Білого дому, про що він/вона може говорити, а про що ні. Ми отримаємо невідфільтровану інформацію від цього викривача».
За словами Шиффа, конгресмени вживають усіх можливих заходів обережності, щоб заслухати свідчення розвідника і при цьому захистити його особистість.
«З огляду на загрози, з якими виступає президент…. можете уявити, які тривоги з приводу безпеки виникають в цьому випадку», - сказав конгресмен.
Раніше, американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.
В Росії відреагували на заклик до Зеленського оприлюднити стенограму розмови з Путіним.