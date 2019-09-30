  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розвідник, який написав скаргу на Трампа, дасть свідчення у Конгресі

    • Розсилка
    Голова Комітету Палати Представників з розвідки конгресмен-демократ Адам Шифф - Розвідник, який написав скаргу на Трампа, дасть свідчення у Конгресі
    Голова Комітету Палати Представників з розвідки конгресмен-демократ Адам Шифф

    Конгресмени хочуть отримати «невідфільтровану інформацію»

    Перед скаргою на розмову Трампа та Зеленського у США потай змінили вимоги до інформаторів – The Federalist
    Розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

    Про це повідомив голова Комітету демократ Адам Шифф в інтерв'ю на телеканалі ABC News, передає «Голос Америки».

    За його словами, «викривачу буде дозволено прийти сюди, і прийти без застережень з боку Міністерства юстиції чи Білого дому, про що він/вона може говорити, а про що ні. Ми отримаємо невідфільтровану інформацію від цього викривача».

    За словами Шиффа, конгресмени вживають усіх можливих заходів обережності, щоб заслухати свідчення розвідника і при цьому захистити його особистість.

    «З огляду на загрози, з якими виступає президент…. можете уявити, які тривоги з приводу безпеки виникають в цьому випадку», - сказав конгресмен.

    Раніше, американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

    В Росії відреагували на заклик до Зеленського оприлюднити стенограму розмови з Путіним.

    США Дональд Трамп скандал Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ