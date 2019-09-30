Розвідник, який написав скаргу на Трампа, дасть свідчення у Конгресі



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Голова Комітету Палати Представників з розвідки конгресмен-демократ Адам Шифф

Конгресмени хочуть отримати «невідфільтровану інформацію»

Перед скаргою на розмову Трампа та Зеленського у США потай змінили вимоги до інформаторів – The Federalist

Розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

Про це повідомив голова Комітету демократ Адам Шифф в інтерв'ю на телеканалі ABC News, передає «Голос Америки».

За його словами, «викривачу буде дозволено прийти сюди, і прийти без застережень з боку Міністерства юстиції чи Білого дому, про що він/вона може говорити, а про що ні. Ми отримаємо невідфільтровану інформацію від цього викривача».

За словами Шиффа, конгресмени вживають усіх можливих заходів обережності, щоб заслухати свідчення розвідника і при цьому захистити його особистість.

«З огляду на загрози, з якими виступає президент…. можете уявити, які тривоги з приводу безпеки виникають в цьому випадку», - сказав конгресмен.

Раніше, американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

В Росії відреагували на заклик до Зеленського оприлюднити стенограму розмови з Путіним.