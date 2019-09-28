Пелосі: Росія причетна до скандалу навколо розмови президентів України та США



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Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі

Спікер Палати представників США не уточнила роль Росії у скандалі

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Дональда Трампа і Володимира Зеленського причетна Росія.

Про це Пелосі заявила в ефірі каналу MSNBC, коментуючи початок процедури імпічменту Трампа через скандал навколо телефонної розмови президента США із Зеленським.

«До речі, я думаю, що Росія доклала до цього руку», - сказала спікер.

Однак вона не уточнила роль Росії у скандалі, лише додавши, що Кремль втрутився у вибори 2016 року.

Напередодні Пелосі звинуватила Трампа в приховуванні спроб тиску на Зеленського.

Трамп же назвав слова Зеленського найкращим свідченням своєї невинності.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Також у Білому домі визнали спробу засекретити розмову Трампа із Зеленським.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.