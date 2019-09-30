Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді



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Президент США заявив, що Шифф сфабрикував частину його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським

Президент США Дональд Трамп звинуватив голову комітету з розвідки Палати представників США Адама Шиффа у державній зраді.

Про це він написав у Twitter.

За словами голови Білого дому, демократ сфабрикував частину його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та представив цей «фейк» у Конгресі США.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 сентября 2019 г.

«Представник Адам Шифф незаконно склав фейкову і жахливу заяву, представивши її як мою, як найбільш важливу частину моєї розмови з президентом України, і зачитав її Конгресу і американському народу. Це не відповідало тому, що я сказав по телефону. Заарештувати за держзраду?» - написав Трамп.

Раніше Дональд Трамп закликав Адама Шиффа піти у відставку.

Нагадаємо, комітет з розвідки Палати представників США опублікував розсекречену скаргу співробітника американської розвідки на телефонну розмову президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

У скарзі серед іншого повідомлялося, що Трамп заборонив Пенсу їхати на інавгурацію Зеленського з метою тиску на Україну.

Президент США Дональд Трамп назвав фейком текст скарги на його розмову з Зеленським.

Скарга була розсекречена після публікації Білим домом стенограми цієї бесіди.

Згідно з розшифровкою розмови, Трамп просив Зеленського відновити розслідування щодо компанії Burisma, з якою пов’язаний син Джо Байдена Хантер. Фактів прямого тиску на Зеленського в документі немає.

Після скандалу навколо розмови Трампа з Зеленським спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Дональда Трампа через ймовірний тиск на президента України.