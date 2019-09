Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді

Президент США заявив, що Шифф сфабрикував частину його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським

Президент США Дональд Трамп звинуватив голову комітету з розвідки Палати представників США Адама Шиффа у державній зраді.

Про це він написав у Twitter.

За словами голови Білого дому, демократ сфабрикував частину його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та представив цей «фейк» у Конгресі США.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?