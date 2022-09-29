Стало відомо, чому США закликають своїх громадян покинути Росію

США непокоять можливі наслідки мобілізації для американців, які мають громадянство РФ

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки пояснили, чому закликали громадян негайно залишити Російську Федерацію. Основна причина – протести, що почалися після оголошення мобілізації. Таку заяву зробив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу.

Нед Прайс зазначив, що США також непокоять можливі наслідки мобілізації для американців, які мають громадянство Росії.

«Звичайно ж, ми стурбовані тим, що будь-які американці можуть бути залучені до таких дій. Раніше ми ясно заявляли про нашу стурбованість тим, що російські спецслужби спеціально переслідують американців через їхнє американське громадянство. Але нам поки що невідомо про жодного американця, заарештованого у межах демонстрацій у відповідь на мобілізацію», – сказав він.

Також Прайс зазначив, що попередження Держдепу було викликане саме оголошенням мобілізації. Хоч поки і немає будь-яких повідомлень стосовно призову на службу людей з громадянством США та РФ.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні.

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