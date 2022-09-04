Посол США у Росії покинув Москву

Салліван був призначений на посаду американського посла в грудні 2019 року

Нещодавно Салліван уже виїжджав з Росії

Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів в Росії і виїхав з Москви. Про це повідомляє пресслужба посольства США в Росії.

За даними відомства, Салліван був призначений на посаду американського посла в грудні 2019 року і пробув на цій посаді майже три роки. Після від'їзду він завершить свою майже сорокарічну кар'єру на держслужбі, протягом якої він обіймав посаду заступника держсекретаря і керівні посади в міністерствах юстиції, оборони та торгівлі.

При цьому в посольстві зазначають, що до прибуття наступника Саллівана обов'язки повіреного у справах посольства США в Москві виконуватиме заступник голови місії США в РФ Елізабет Руд.

Нещодавно Салліван вже виїжджав з Москви. Це сталося 20 квітня, тоді він розповів, що їде до Вашингтона для консультацій. Таке рішення американському дипломату нібито рекомендував ухвалити помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Але під час зустрічі президента США Джо Байдена і російського диктатора Володимира Путіна в Женеві лідери двох країн домовилися про те, що Салліван повернеться до Москви.

Раніше повідомлялося, що Німеччина погодила кандидатуру 46-річного Олексія Макеєва на посаду нового посла України в ФРН. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр уже дав свою згоду на призначення Макеєва.