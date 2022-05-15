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    Ще одна масштабна пожежа трапилася в прикордонній області Росії (відео)

    Щоб загасити пожежу, знадобилися 58 людей та 17 одиниць техніки - Ще одна масштабна пожежа трапилася в прикордонній області Росії (відео)
    Щоб загасити пожежу, знадобилися 58 людей та 17 одиниць техніки
    фото: don24.ru

    Горіла фабрика з виробництва одягу «Глорія Джинс»

    У промзоні російського міста Шахти Ростовської область, що за 20 кілометрів від державного кордону України, у неділю, 15 травня, сталася велика пожежа. Горіла фабрика з виробництва одягу «Глорія Джинс». Площа займання склала 250 м2, повідомляють російські ЗМІ.

    За якийсь час пожежу вдалося загасити. Для цього знадобилися 58 людей та 17 одиниць техніки.

    Раніше у Росії невідомі спробували підпалити два військкомати. Це вже шостий подібний випадок за останні кілька днів (а всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагалися спалити щонайменше 10 військкоматів).

    Нагадаємо, 13 травня подібний випадок стався у місті Гукове Ростовської області. Там уночі хтось намагався підпалити військовий комісаріат на вулиці Червона Гірка. Злочинець кинув «коктейль Молотова» у стіну будівлі, вогонь загасили працівники військкомату. Чоловіка поки що теж не знайшли.

    Як повідомлялося, ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова».

    Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».

    Радник голови офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що після початку війни сталися десятки підпалів військкоматів у Росії.

    Теги: пожежа росія окупанти ЗМІ війна Україна злочинець окупація радник час #stoprussia
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    Ще одна масштабна пожежа трапилася в прикордонній області Росії (відео)