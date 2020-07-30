Що з Лукашенком? Свіже фото президента Білорусі породило масу здогадок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На руці Лукашенко під час наради помітили катетер

Раніше Лукашенко заявив, що безсимптомно на ногах переніс коронавірус

На руці президента Білорусії Олександра Лукашенко під час наради помітили катетер.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta Live білоруського журналіста Степана Путіло.

Канал зазначає, що на кадрах з наради на лівій руці білоруського лідера можна помітити катетер, який притримує бинт.

У той же час близький до президентської прес-службі Telegram-канал «Пул Першого» написав, що на руці Лукашенко була звичайна біла стрічка.

Раніше Лукашенко заявив, що безсимптомно на ногах переніс коронавірус.

«Я приношу вибачення за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше те, ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус», - сказав він.

Раніше Лукашенко особисто заперечував серйозність пандемії коронавірусу, називаючи ситуацію у світі «коронавірусним психозом». Як відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше закликав не панікувати, а «просто працювати». «Особливо зараз на селі. Приємно дивитися по телевізору – люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про віруси. Там трактор вилікує всіх, поле всіх лікує», – заявляв президент Білорусі.

Також Лукашенко заявиляв, що з коронавірусом допомагають боротися прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом і вживання жирної їжі, зокрема вершкового масла.