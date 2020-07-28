Лукашенко заявив, що «на ногах» переніс коронавірус
Президент Білорусі пояснив, що переніс хворобу безсимптомно
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перехворів «на ногах» коронавірусною хворобою. Про це він заявив під час візиту в одну з військових частин МВС Білорусі, передає «Белта».
«Ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий висновок учора (27 липня — ред.) зробили лікарі. Безсимптомно», — заявив Лукашенко.
Він нагадав, що говорив: 97% «переносять цю заразу безсимптомно». «Слава богу, що мені вдалося попасти в цю когорту безсимптомних», — сказав білоруський президент.
Раніше Лукашенко особисто заперечував серйозність пандемії коронавірусу, називаючи ситуацію у світі «коронавірусним психозом». Як відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше закликав не панікувати, а «просто працювати». «Особливо зараз на селі. Приємно дивитися по телевізору – люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про віруси. Там трактор вилікує всіх, поле всіх лікує», – заявляв президент Білорусі.
Також Лукашенко заявиляв, що з коронавірусом допомагають боротися прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом і вживання жирної їжі, зокрема вершкового масла.