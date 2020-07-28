Лукашенко заявив, що «на ногах» переніс коронавірус



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Раніше Олександр Лукашенко особисто заперечував серйозність пандемії коронавірусу, називаючи ситуацію у світі «коронавірусним психозом»

Президент Білорусі пояснив, що переніс хворобу безсимптомно

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перехворів «на ногах» коронавірусною хворобою. Про це він заявив під час візиту в одну з військових частин МВС Білорусі, передає «Белта».

«Ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий висновок учора (27 липня — ред.) зробили лікарі. Безсимптомно», — заявив Лукашенко.

Він нагадав, що говорив: 97% «переносять цю заразу безсимптомно». «Слава богу, що мені вдалося попасти в цю когорту безсимптомних», — сказав білоруський президент.

Раніше Лукашенко особисто заперечував серйозність пандемії коронавірусу, називаючи ситуацію у світі «коронавірусним психозом». Як відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше закликав не панікувати, а «просто працювати». «Особливо зараз на селі. Приємно дивитися по телевізору – люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про віруси. Там трактор вилікує всіх, поле всіх лікує», – заявляв президент Білорусі.

Також Лукашенко заявиляв, що з коронавірусом допомагають боротися прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом і вживання жирної їжі, зокрема вершкового масла.