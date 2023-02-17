Арештований в Німеччині шпигун РФ мав передати координати поставлених Україні Himars

ФСБ доручила агенту зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню Himars.

Затриманий за шпигунство на користь Росії співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини, мав передати ФСБ координати поставлених Україні Himars. Про це пише на Tagesshau.

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Зокрема, російська спецслужба ФСБ намагалася через співробітника BND, якого наразі заарештовано, отримати дані про місцезнаходження артилерійських позицій та позицій ППО української армії.

Відповідно, ФСБ доручила агенту BND зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню Himars.

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Нагадаємо, у Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють в співробітництві з Росією.

Раніше повідомлялося, що російська шпигунська мережа в країнах Європи зараз працює над тим, щоб завадити постачанню західної зброї для української армії.