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Арештований в Німеччині шпигун РФ мав передати координати поставлених Україні Himars

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арештований в Німеччині шпигун РФ мав передати координати поставлених Україні Himars
фото з відкритих джерел

ФСБ доручила агенту зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню Himars.

Затриманий за шпигунство на користь Росії співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини, мав передати ФСБ координати поставлених Україні Himars. Про це пише на Tagesshau.

Зокрема, російська спецслужба ФСБ намагалася через співробітника BND, якого наразі заарештовано, отримати дані про місцезнаходження артилерійських позицій та позицій ППО української армії.

Відповідно, ФСБ доручила агенту BND зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню Himars.

Нагадаємо, у Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють в співробітництві з Росією.

Раніше повідомлялося, що російська шпигунська мережа в країнах Європи зараз працює над тим, щоб завадити постачанню західної зброї для української армії.

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Теги: Міноборони шпигун Україна революція Німеччина зброя

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