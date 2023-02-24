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В Австралії викрито велику російську шпигунську групу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Австралії викрито велику російську шпигунську групу
В Австралії викорито шпигунів з РФ, які видавали себе за дипломатів
фото:www.smh.com.au

Російська шпигунська група діяла в Австралії півтора роки, перш ніж її діяльність була розкрита австралійською розвідувальною організацією

Австралія викрила та вислала з країни велику російську шпигунську групу, учасники якої видавали себе за дипломатів, повідомила місцева газета   The Sydney Morning Herald лише через кілька днів після того, як глава австралійської розвідки виявив, що його служба досягла великого успіху в контррозвідці.

Генеральний директор Австралійської організації розвідки (ASIO), Майк Берджесс, заявив у вівторок, що зараз Австралія стикається з безпрецедентними загрозами, оскільки іноземні агенти стають більшою кількістю австралійців, ніж будь-коли раніше.

А уже в п’ятницю видання  The Sydney Morning Herald повідомило з посиланням на неназвані джерела, про те, що викрито російських шпигунів

Група діяла в Австралії протягом 18 місяців, перш ніж її діяльність була викрита Австралійською організацією розвідки (ASIO), головним внутрішнім шпигунським агентством країни, повідомляє газета.

Російських шпигунів по-тихому, поступово виганяли з Австралії протягом останніх шести місяців, їхні візи не були продовжені або скасовані, повідомляє газета. Були побоювання, що публічне вислання шпигунів може призвести до помсти Москви дипломатам та іншим австралійцям, які проживають у Росії. Посольство Росії в Австралії ніяк не відреагувало на ці події. 

Згідно із даними Sydney Morning Herald, ASIO було створено в 1949 році для розслідування ймовірного витоку державних секретів Австралії в тодішній Радянський Союз.

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Теги: Австралія санкції посольство розслідування

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