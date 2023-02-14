Розвідка повідомила, чим займаються російські шпигуни в Європі

Одна з головних цілей Росії – вплинути на окремих авторитетних людей у країнах Європи

Російська шпигунська мережа в країнах Європи зараз працює над тим, щоб завадити постачанню західної зброї для української армії. Про це заявив представник військової розвідки Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню Iefimerida.

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Зазначається, що одна з головних цілей Росії – вплинути на окремих авторитетних людей у країнах Європи та громадську думку.

«Тому росіяни багато вкладають у роботу зі ЗМІ. Це і їхні відкриті пропагандистські рупори такі як Russia today, так й інші більш приховані способи впливу. Існують випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з єдиним завданням, – це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь росії», – сказав Черняк.

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Крім того, зазначається, що останнім часом російська шпигунська мережа зосередилася на нейтралізації шляхів постачання західної зброї, яку Україні надають союзники.

«Росію цікавить вся Європа як «зона впливу». Якщо вона підкорить Україну, то не зупиниться на цьому. Вона піде далі. І ми знаємо, що путін мав такі плани перед вторгненням в Україну. Можливо, вони не змінилися й зараз», – додав Черняк.

Раніше повідомлялося, що Путін вербує шпигунів у Великій Британії.