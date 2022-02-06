Швеція повертає до роботи агентство для боротьби з фейками через агресію РФ

Країна відродила установу задля протидії дезінформації

Швеція відновила роботу агентства психологічного захисту для боротьби з дезінформацією та захисту суспільства на тлі побоювань щодо нової агресії Росії. Про це повідомляє The Guardian.

Агентство буде боротись з іноземною дезінформацією. У виданні зазначають, що побоювання у суспільстві посилилися напередодні загальних виборів у Швеції у вересні на тлі погіршення ситуації з безпекою в Європі.

Агентство було закрито у 2008 році, але більша частина його була ліквідована після закінчення «холодної війни».

«Місія агентства полягає в тому, щоб захистити відкрите та демократичне суспільство, вільне формування думок, а також свободу та незалежність Швеції», – зауважив Магнус Хьорт, заступник директора агентства.

Нагадаємо, президент затвердив Стратегію інформаційної безпеки: що зміниться.

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