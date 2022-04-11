The Times назвала термін вступу до НАТО Фінляндії та Швеції

Фінляндія подасть заявку на членство в альянсі в червні, за нею піде Швеція

Британська газета The Times повідомила, що Швеція та Фінляндія мають намір вступити до НАТО влітку 2022 року.

За інформацією джерел видання – американських чиновників, Фінляндія подасть заявку на членство в альянсі в червні, за нею піде Швеція.

Уточнюється, що питання членства країн у НАТО було «темою для розмов та численних зустрічей» на переговорах міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Планується, що Швеція та Фінляндія розширять можливості НАТО у сфері збору розвідданих та в рамках посилення ВПС.

Фінляндія та Швеція раніше заявляли, що не планують вступати до НАТО. Проте у зв'язку з початком війни Росії проти Україниі жителі цих країн стали висловлюватися за вступ до організації. У НАТО їм пообіцяли «миттєве» членство та закликали швидше визначатися з вибором.