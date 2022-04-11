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    The Times назвала термін вступу до НАТО Фінляндії та Швеції

    The Times назвала термін вступу до НАТО Фінляндії та Швеції
    фото: Kevin Lamarque/Reuters

    Фінляндія подасть заявку на членство в альянсі в червні, за нею піде Швеція

    Британська газета The Times повідомила, що Швеція та Фінляндія мають намір вступити до НАТО влітку 2022 року.

    За інформацією джерел видання – американських чиновників, Фінляндія подасть заявку на членство в альянсі в червні, за нею піде Швеція.

    Уточнюється, що питання членства країн у НАТО було «темою для розмов та численних зустрічей» на переговорах міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу.

    Планується, що Швеція та Фінляндія розширять можливості НАТО у сфері збору розвідданих та в рамках посилення ВПС.

    Фінляндія та Швеція раніше заявляли, що не планують вступати до НАТО. Проте у зв'язку з початком війни Росії проти Україниі жителі цих країн стали висловлюватися за вступ до організації. У НАТО їм пообіцяли «миттєве» членство та закликали швидше визначатися з вибором.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    The Times назвала термін вступу до НАТО Фінляндії та Швеції