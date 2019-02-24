Швеція викликала російського посла через інцидент із винищувачем Су-27



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Російський винищувач Су-27 пролетів у 20 метрах від шведського літака Фото: Försvarsmakten

Міністр оборони Швеції Пітер Хультквіст назвав інцидент «неприйнятним»

МЗС Швеції викликало посла РФ в цій країні для надання пояснень у зв'язку з небезпечним інцидентом у повітрі за участю російського літака.

Про це повідомляє шведське видання The Lokal.

«МЗС вважає цей інцидент серйозним. Російський літак діяв непрофесійно і провокаційно, ставлячи під загрозу безпеку польотів», - заявила громадському телеканалу SVT офіційний представник міністерства закордонних справ Діана Кудхайб.

Минулого вівторка російський винищувач Су-27 вилетів з Калінінграда і пролетів у 20 метрах від шведського літака, який виконував рутинну місію над Балтійським морем. Шведський літак знаходився в міжнародному повітряному просторі між Готландом і Балтикою, коли російський винищувач наблизився до нього. За словами шведського льотчика, полковника Андерса Перссона, російський пілот вів себе агресивно...

Міністр оборони Швеції Пітер Хультквіст назвав інцидент «неприйнятним». «Це було непотрібно, провокаційно і дуже небезпечно», - сказав він SVT.

Збройні сили Швеції повідомили про інцидент уряду, і тепер МЗС заявив, що хоче отримати відповіді. Посла викликали на зустріч з головою департаменту з питань європейської політики безпеки у понеділок.

До слова, дислоковані в Естонії німецькі винищувачі за останні півроку 30 разів піднімалися по тривозі, щоб супроводити російські літаки.