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    Швейцарія з наступного тижня послаблює карантин

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    Швейцарія з наступного тижня послаблює карантин - Швейцарія з наступного тижня послаблює карантин
    Швейцарія з наступного тижня послаблює карантин
    Фото: з відкритих джерел

    Університетам і освітнім центрам для дорослих дозволять відновити очні заняття з обмеженням

    У Швейцарії заявили про подальше пом'якшення коронавірусних обмежень. Про це повідомляє Reuters.

    В уряді Швейцарії зазначили, що кінотеатрам, театрам і концертним майданчикам буде дозволено приймати гостей з наступного понеділка, хоча відвідувачі мають носити маски та триматися на безпечній відстані один від одного.

    Університетам і освітнім центрам для дорослих дозволять відновити очні заняття з обмеженнями.

    Кількість хворих у Швейцарії продовжує зростати, ситуація погіршується через поширення нових штамів вірусу.

    Загалом із початку пандемії в країні виявлено 627,9 тис. випадківCovid-19, зокрема 10,4 тис. летальних.

    Як відомо, минулого місяця Швейцарія відклала плани з послаблення обмежень, пославшись на зростання числа випадків і недостатній прогрес у вакцинації.

    Нагадаємо, що у понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчився режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів.

    Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.

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    Теги: Швейцарія карантин
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