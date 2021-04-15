Швейцарія з наступного тижня послаблює карантин

Університетам і освітнім центрам для дорослих дозволять відновити очні заняття з обмеженням

У Швейцарії заявили про подальше пом'якшення коронавірусних обмежень. Про це повідомляє Reuters.

В уряді Швейцарії зазначили, що кінотеатрам, театрам і концертним майданчикам буде дозволено приймати гостей з наступного понеділка, хоча відвідувачі мають носити маски та триматися на безпечній відстані один від одного.

Університетам і освітнім центрам для дорослих дозволять відновити очні заняття з обмеженнями.

Кількість хворих у Швейцарії продовжує зростати, ситуація погіршується через поширення нових штамів вірусу.

Загалом із початку пандемії в країні виявлено 627,9 тис. випадківCovid-19, зокрема 10,4 тис. летальних.

Як відомо, минулого місяця Швейцарія відклала плани з послаблення обмежень, пославшись на зростання числа випадків і недостатній прогрес у вакцинації.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчився режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів.

Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.