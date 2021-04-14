Шарджа змінила правила в'їзду туристів

Після прибуття до Шарджі треба буде зробити ПЛР-тест на коронавірус і до отримання результатів залишатися на самоізоляції

Нові правила для гостей Шарджі діятимуть з 18 квітня

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів посилила правила в'їзду на популярний курорт Шарджа. Про це повідомляють туроператори.

Відзначається, що з 18 квітня туристам необхідно буде пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус англійською або арабською мовою, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття в емірат. При цьому довідка може бути зроблена в будь-якій акредитованій лабораторії.

Мандрівникам також потрібно буде завантажити додаток Alhosn, а після прибуття до Шарджі зробити ще один ПЛР-тест на коронавірус і до отримання результатів залишатися на самоізоляції.

Ще у січні влада Дубая оновили умови в'їзду для іноземних туристів. Вже з 31 січня мандрівники приїжджають в емірат лише з негативним тестом на коронавірус, зробленим не менше ніж за 72 години до вильоту. Раніше термін дії довідки становив 96 годин.

Додамо, що у Греції назвали умови прийому українських туристів із 14 травня. Для в’їзду до Греції українці повинні будуть пред’явити негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою.

До слова, влада Мальти платитиме туристам до 200 євро. Міністр туризму Мальти Клейтон Бартоло заявив, що країна буде виплачувати іноземним туристам до 200 євро, якщо вони пробудуть на острові щонайменше три дні. Він додав, що більшість обмежень, запроваджених через Covid-19, будуть скасовані до 1 червня і туристи, які бронюють відпустку через місцеві готелі, отримають кошти.