Сінгапур виділив значну суму на підтримку людей під час пандемії коронавірусу



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Сінгапур виділив 2,5 мільярда доларів на підтримку людей під час падемії коронавірусу

На підтримку економіки Сінгапуру виділено 20 відсотків від ВВП країни

Влада Сінгапуру виділила 2,5 мільярда доларів на допомогу людям під час пандемії коронавірусу. Про це повідомив віцепрем'єр, міністра фінансів країни Хен Сві Кіт.

Перший пакет допомоги був виплачений в квітні. Як зазначив віцепрем'єр, другий пакет виплат почнеться з 18 червня, його розмір буде залежати від середнього доходу і складе від 300 до 600 сінгапурських доларів (600 сінгапурських доларів – $ 417). Крім того, сім'ї як мінімум з однією дитиною, яка має менше 20 років, отримають додатково 300 сінгапурських доларів, люди старші 50 років також отримають виплати в розмірі 100 сінгапурських доларів .

Влада відзначила, що на підтримку економіки країни виділено 20 відсотків від ВВП (70,3 мільярда доларів).

Раніше повідомлялося, що уряд Японії планує ввести спеціальні ваучери для туристів на суму 185 доларів (20 тисяч ієн) в день. Таким чином влада хоче допомогти туристичній галузі, яка постраждала через епідемію коронавірусу.

Сенат США 25 березня схвалив історичний законопроект про підтримку економіки під час боротьби з коронавірусом на суму 2 трильйони доларів. Документ також передбачає одноразові виплати мільйонам американських платників податків c доходом до 75 тисяч доларів на рік: 1,2 тисячі доларів на одного дорослого і по 500 доларів на кожну дитину. Всього на ці цілі підуть 500 мільярдів доларів.

Також у березні Єврокомісія повідомила, що готова надати 25 млрд євро для боротьби з негативними економічними наслідками епідемії коронавірусу.