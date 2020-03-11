Епідемія коронавірусу. ЄС виділить 25 млрд євро на підтримку економіки



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За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС створить інвестфонд на суму 25 млрд євро, з яких 7,5 млрд євро буде виділено негайно

Урсула фон дер Ляєн: Ми використаємо всі інструменти, які ми маємо, щоб переконатися, що європейська економіка витримає цю бурю

Єврокомісія готова надати 25 млрд євро для боротьби з негативними економічними наслідками епідемії коронавірусу. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляють іноЗМІ.

«Ми використаємо всі інструменти, які ми маємо, щоб переконатися, що європейська економіка витримає цю бурю», - заявила вона.

За словами фон дер Ляєн, Євросоюз створить інвестиційний фонд на загальну суму 25 млрд євро, з яких 7,5 млрд євро буде виділено негайно. Рішення про виділення коштів ще мають схвалити усі країни-члени ЄС та Європарламент. У першу чергу кошти виділятимуться для допомоги системам охорони здоров'я та малому бізнесу, додала голова Єврокомісії.

У рамках цієї програми також планується послабити правила державного регулювання та державного боргу, а також фінансово допомагати компаніям. «Ми готові використовувати всі необхідні інструменти», - наголосив своєю чергою президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Нагадаємо, у Євросоюзі найбільше за інших від коронавірусу постраждала Італія. Станом на 10 березня там було виявлено 10 149 випадків інфікування, 631 людина померла. Влада країни оголосила карантин по всій її території. Також уряд пообіцяв секторам економіки, які найбільше постраждали від поширення коронавірусу, 3,6 мільярда євро.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

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