Ситуація на лінії зіткнення в АТО: обстрілів немає

Режим тиші вздовж лінії зіткнення дотримується – Штаб

Від початку цієї доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18.00 обстрілів у бік наших опорних пунктів не зафіксовано. Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей. Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних сил України. Бойові підрозділи, які виконують завдання



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Режим тиші вздовж лінії зіткнення дотримується – Штаб

Від початку цієї доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18.00 обстрілів у бік наших опорних пунктів не зафіксовано. Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей.

Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних сил України. Бойові підрозділи, які виконують завдання на першій лінії оборони, пильності не втрачають: знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником.

Нагадаємо, друга половина минулої доби, починаючи з 14.00, пройшла без порушень режиму тиші. До того часу, сили російсько-окупаційних угрупувань не відмовилися від організації щодо українських воїнів вогневої провокації і провели один обстріл позицій українських захисників.