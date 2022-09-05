Скандал у Мельбурні. Художник зафарбував мурал, який обурив українців

Автор зображення перепросив та знищив свою роботу

Після хвилі критики австралійському художнику Пітеру Сітону довелося замалювати мурал у Мельбурні, на якому були зображені російський і український військові, що обіймаються. Про це пише місцеве видання WA Today.

Художник Пітер Сітон замалював свою роботу у ніч на понеділок. Він зазначив, що не очікував, що його мурал в центрі Мельбурна буде «так погано сприйнятий», хоча він розуміє, чому люди засмучені.

Як відомо, малюнок на стіні однієї з будівель у центрі Мельбурна викликав обурення серед представників української громади.

Раніше посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав негайно прибрати мурал, який нещодавно з’явився у Мельбурні і, який, символізує дружбу України та Росії. Дипломат наголосив, що зміст муралу, на якому обіймаються український та російський солдати, є дуже образливим для українців. Він також уточнив, що художній витвір з ідеологічним підтекстом з'явився без погодження з українською громадою в Мельбурні.

Згодом відомий китайський художник та антикомуністичний карикатурист Бадіукао «виправив» мурал у Мельбурні, на якому зображені обійми військового Збройних сил України та загарбницької армії Росії. Художник заявив, що багато австралійських художників досі вважають, що в Україні нібито триває війна між народами. На своєму малюнку він додав росіянину в руки ніж, яким він бʼє в спину українцю.