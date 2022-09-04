Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові

Автор зображення – Pete CTO – записав відео з вибаченнями

Відомий китайський художник та антикомуністичний карикатурист Бадіукао «виправив» мурал у Мельбурні, на якому зображені обійми військового Збройних сил України та загарбницької армії Росії. Художник заявив, що багато австралійських художників досі вважають, що в Україні нібито триває війна між народами. Про це митець написав на своїй сторінці у Twitter.

На своєму малюнку він додав росіянину в руки ніж, яким він бʼє в спину українцю.

«Тут я виправляю ганебний і образливий мурал у Мельбурні зі справжнім обличчям жорстокості та військових злочинів Росії внаслідок її вторгнення в Україну», – зазначив Бадіукао.

Водночас він заявив, що автор зображення – Pete CTO – записав відео з вибаченнями.

«Щойно переглянув відео з вибаченнями від автора оригінальної роботи – австралійського художника. Чувак – типовий невіглас і привілейований австралійський хлопець із наївним світоглядом і, ймовірно, звинувачує Захід/НАТО у всіх проблемах, оскільки тут так роблять усі представники мистецтва. Добре, щоб він засвоїв урок», – написав Бадіукао.

Раніше посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав негайно прибрати мурал, який нещодавно з’явився у Мельбурні і, який, символізує дружбу України та Росії.