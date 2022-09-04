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Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові

Надія Карбунар
glavcom.ua
Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові
На муралі зобразили обійми українського воїна та рашиста
фото з відкритих джерел

Автор зображення – Pete CTO – записав відео з вибаченнями

Відомий китайський художник та антикомуністичний карикатурист Бадіукао «виправив» мурал у Мельбурні, на якому зображені обійми військового Збройних сил України та загарбницької армії Росії. Художник заявив, що багато австралійських художників досі вважають, що в Україні нібито триває війна між народами. Про це митець написав на своїй сторінці у Twitter.

На своєму малюнку він додав росіянину в руки ніж, яким він бʼє в спину українцю.

Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові фото 1

«Тут я виправляю ганебний і образливий мурал у Мельбурні зі справжнім обличчям жорстокості та військових злочинів Росії внаслідок її вторгнення в Україну», – зазначив Бадіукао.

Водночас він заявив, що автор зображення – Pete CTO – записав відео з вибаченнями.

«Щойно переглянув відео з вибаченнями від автора оригінальної роботи – австралійського художника. Чувак – типовий невіглас і привілейований австралійський хлопець із наївним світоглядом і, ймовірно, звинувачує Захід/НАТО у всіх проблемах, оскільки тут так роблять усі представники мистецтва. Добре, щоб він засвоїв урок», – написав Бадіукао.

Раніше посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав негайно прибрати мурал, який  нещодавно з’явився у Мельбурні і, який, символізує дружбу України та Росії.

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Теги: Австралія мурал війна Україна художник

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