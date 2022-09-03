В Австралії з’явився мурал, який ображає почуття українців – посол Мирошниченко

Мирошниченко: «Мурал створює відчуття хибного еквівалентності між жертвою та агресором»

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав негайно прибрати мурал, який нещодавно з’явився у Мельбурні і, який, символізує дружбу України та Росії. Зокрема, пан посол зазначив, що зміст муралу, на якому обіймаються український та російський солдати, є дуже образливим для українців. Він також уточнив, що художній витвір з ідеологічним підтекстом з'явився без погодження з українською громадою в Мельбурні.

«Нещодавно розкритий мурал у Мельбурні, на якому зображено обіймаються росіянин та український солдат, дуже образливо для всіх українців. Маляр навіть не здогадується про російське вторгнення в Україну, і невтішно бачити, що це зроблено без консультації з українською громадою в Мельбурні. Як правильно зазначив @TAG, мурал створює відчуття хибного еквівалентності між жертвою та агресором. Його треба оперативно видалити», - написав Мирошниченко у Facebook.

Як повідомлялося, у Києві художники закінчили роботу над муралом зі «Святою Джавеліною».

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.