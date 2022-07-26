Молдова боїться, що може стати наступною ціллю Путіна

Молдова не застрахована від вторгнення РФ

Наразі російське вторгнення до Молдови є «гіпотетичним сценарієм», однак все може змінитися

Молдова стурбована, що може стати наступною жертвою російського військового вторгнення. Про це в інтерв’ю WSJ сказала прем’єрка країни Наталія Гаврилиця.

Наразі російське вторгнення до Молдови є «гіпотетичним сценарієм», однак ситуація може змінитися, вважає вона.

«Якщо військові дії пересунуться далі до південно-західної частини України й ближче до Одеси, тоді, звісно, ми будемо дуже стурбованими», – сказала Гаврилиця.

Вона нагадала, що Молдова одразу після початку війни прийняла велику кількість українських біженців і, за даними соцопитувань, переважна більшість молдован готова розмістити ще більше людей.

Гаврилиця також висловила стурбованість, що російські сили перебувають на території Придністров’я, й закликала інші країни серйозно ставитися до російської загрози.

«Якщо держава може розпочати війну анексії з повною зневагою до міжнародного права, тоді жоден з нас не є в безпеці», – зазначила вона.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна як держава готова допомогти Молдові позбутися російських окупантів у невизнаному Придністров'ї.

Раніше керівництво невизнаної Придністровської республіки заявило про намір увійти до складу Росії.

Молдова відмовилася пускати до себе російських військових з так званої оперативної групи, що базується в невизнаному Придністров'ї.



