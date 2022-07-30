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Україна рятуватиме Молдову від енергетичної кризи

Оксана Воронцова
30 липня, 07:13 glavcom.ua
Україна рятуватиме Молдову від енергетичної кризи
Україна експортує електроенергію в Європу
фото з відкритих джерел

Українські компанії продадуть Молдові електроенергію, якої їй бракує

У серпні Молдова закупить 30% електроенергії, що їй не вистачає, в Україні. Про це повідомив віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

«Із загального обсягу потужностей 20% припаде на «Енергоатом», а 10% - на «Укргідроенерго» за тією ж ціною. Обидві компанії поставлять електроенергію за однаковою ціною – $77 за 1 МВт.год», – написав Спину у своєму телеграм-каналі.

Він нагадав, що 70% електроенергії поставить Молдавська ДРЕС (розташована у Придністров'ї) за ціною $59,9 за 1 МВт.год., згідно з контрактом, укладеним на липень-серпень. За словами віце-прем'єра, середньозважена ціна поставок у серпні становитиме $65,03 за 1 МВт.год.

«Така ціна дозволяє зберегти на колишньому рівні тариф на електроенергію для громадян та економіки», – зазначив Спину.

Як повідомлялося, Молдова намагається зменшити витрати енергії та замінити природний газ нафтою, дровами чи вугіллям взимку.

Молдова розпочне закупівлі природного газу у Румунії, аби зменшити енергетичну залежність від Росії.

26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.

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Теги: електроенергія Молдова Україна Енергоатом

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