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Злочини Путіна. Молдовські правозахисники звернулися до біженців із проханням

Маріанна Паньків
Сьогодні, 09:53 glavcom.ua
Злочини Путіна. Молдовські правозахисники звернулися до біженців із проханням
Українці мають розповісти світові про геноцид з боку окупантів 
glavcom.ua

Організація має намір працювати у Молдові та Румунії 

Молдовська правозахисна організація Promo-Lex розпочала кампанію із збору біженців про воєнні злочини Кремля для подальшої передачі в міжнародні судові інстанції, передає кореспондент «Главкома».

Як розповів керівник Promo-Lex Іон Манолє, організація має намір працювати у Молдові та Румунії, збираючи свідчення людей, що були вимушені покинути свої домівки через агресію Росії. На цьому етапі правозахисники закликають всіх охочих звертатися до організації.  

Злочини Путіна. Молдовські правозахисники звернулися до біженців із проханням фото 1

Зазначимо, що подібні ініціативи існують і в інших країнах.  

Як повідомляв «Главком», вже восени 2022 року Міжнародний суд ООН у Гаазі може взятися за розгляд справи по суті щодо російського геноциду українців. 

Як відомо, Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні за період із 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, до 15 травня задокументувала і підтвердила вбивства мирних громадян у більше ніж 30 населених пунктах України.

Нагадаємо, Франція спільно з Україною розслідуватимуть воєнні злочини Росії.

Днями Україна поінформувала членів Ради безпеки Організації Об‘єднаних Націй про воєнний злочин, вчинений російськими окупантами проти українських військовополонених у колонії у смт Оленівка на Донеччині. 

Читайте також: Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?
Теги: Молдова ООН Румунія

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