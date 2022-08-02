Злочини Путіна. Молдовські правозахисники звернулися до біженців із проханням

Українці мають розповісти світові про геноцид з боку окупантів

Організація має намір працювати у Молдові та Румунії

Молдовська правозахисна організація Promo-Lex розпочала кампанію із збору біженців про воєнні злочини Кремля для подальшої передачі в міжнародні судові інстанції, передає кореспондент «Главкома».

Як розповів керівник Promo-Lex Іон Манолє, організація має намір працювати у Молдові та Румунії, збираючи свідчення людей, що були вимушені покинути свої домівки через агресію Росії. На цьому етапі правозахисники закликають всіх охочих звертатися до організації.

Зазначимо, що подібні ініціативи існують і в інших країнах.

Як повідомляв «Главком», вже восени 2022 року Міжнародний суд ООН у Гаазі може взятися за розгляд справи по суті щодо російського геноциду українців.

Як відомо, Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні за період із 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, до 15 травня задокументувала і підтвердила вбивства мирних громадян у більше ніж 30 населених пунктах України.

Нагадаємо, Франція спільно з Україною розслідуватимуть воєнні злочини Росії.

Днями Україна поінформувала членів Ради безпеки Організації Об‘єднаних Націй про воєнний злочин, вчинений російськими окупантами проти українських військовополонених у колонії у смт Оленівка на Донеччині.