Одещина оговтується від атаки «шахедів», удар по Запоріжжю: ситуація в регіонах

Ворог також вдарив по Комишанах. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – 15 обстрілів (96 вибухів). Ворог бив по Новгород-Сіверському та Корюківському районах (міномети, артилерія)

Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

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Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Дружбівська, Свеська громади. Ворог бив з мінометів. Також здійснено скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи) по Хотінській громаді. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 115 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Середино-Будська, Краснопільська, Хотінська, Дружбівська, Есманська, Білопільська громади.

Середино-Будська громада: внаслідок мінометних обстрілів поранено 4 мирних жителів; пошкоджено 7 приватних автомобілів. Також здійснено обстріл за допомогою дронів-камікадзе (2 вибухи). Пошкоджено багатоповерхівку.

Дніпропетровщина

Вчора ж вічі за день ворог атакував Нікопольщину — районний центр та Марганецьку громаду. Цілив з важкої артилерії. Пошкоджене приватне підприємство та житловий будинок. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

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Неспокійно вночі було у Нікополі. Ворог атакував місто двічі. Ввечері з безпілотника, а вже після опівночі – з важкої артилерії. Людей не зачепило. Інформація щодо пошкоджень та наслідків уточнюється.

Запорізька область

97 ударів по області – уражень зазнали 24 населені пункти. Ворог здійснив 84 артилерійських обстрілів по території Магдалинівки, Оріхова, Залізничного, Гуляйполя, Малої Токмачки, Левадного, Степового, П'ятихаток, Павлівки, Кам'янського та інших міст та сіл на лінії вогню.

Зафіксовано ракетний удар по Запоріжжю, авіаційний – по Єгорівці, шість БПЛА-атак по Малинівці та Новодарівці, а також чотири РСЗВ-обстріли по Приморському, Лук'янівському й Новодарівці.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Минулося без постраждалих.

Харківщина

Вчора ввечері ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське Чугуївського району. Зафіксовано влучання двох ракет поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада, спортивна зала. Будівля отримала ушкодження.

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Вчора ворог обстріляв з РСЗВ "Ураган" с. Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено 5 приватних будинків. Зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років.

Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Плетенівка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Чугуївського району та Чугунівка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове та Куп’янськ-Вузловий.

Луганщина

Під вогнем Сватівщина, Кремінщина, Білогорівка. Більш цілеспрямовано противник застосовує авіацію. Так, учора він зосередився на Серебрянському лісництві. За добу противник здійснив 149 обстрілів (543 снаряд).

Донеччина

По області за добу – троє загиблих, четверо поранених. Під вогнем рашистів – 11 населених пунктів: Авдіївка, Сіверськ, Часів Яр, смт Нью-Йорк, с.Богоявленка, с.Кліщіївка, с.Закітне, с.Новоукраїнка, с.Соловйове, с.Торське, с.Шахтарське. Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, 2 ЛЕП, паливна цистерна ФМТ “Фенольно-нафталінового виробництва ПрАТ «АКХЗ».

Одещина

Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Ціль ворога – цивільна інфраструктура регіону. Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу «Shahed-136/131».

На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів. Серед цивільного населення постраждалих немає.

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Миколаївщина

Сьогодні вранці ворожих артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу відбулося займання сухої трави, пошкоджено побутовий газопровід, два житлові будинки. Деталі та наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією – постраждалих немає.

Вночі ворог також завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу відбулось займання покрівлі церкви, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Вчора – ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Минулося без постраждалих. Також вчора протягом дня та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

По області противник здійснив 72 обстріли (364 снаряди), з них по м. Херсон — 5 обстрілів (27 снарядів). Всього за добу одна людина загинула, 5 – дістали поранення.

Сьогодні ворог завдав авіаударів по Херсону. Близько четвертої ранку рашисти скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим лікарі надали допомогу на місці.

Ворог також вдарив по Комишанах. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка. До лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу.

Через російський обстріл Миколаївки постраждав чоловік. У 66-річного місцевого жителя діагностували мінно-вибухову травму та поранення руки. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.

Триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 серпня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.