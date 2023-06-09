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Росія будує завод із виробництва іранських дронів: США оприлюднили докази

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія будує завод із виробництва іранських дронів: США оприлюднили докази
Завод може запрацювати вже у квітні наступного року
фото: Maxar

За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будується у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга»

Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви. Про це повідомляє AP.

Як зазначається, супутниковий знімок, опублікований Білим домом у п’ятницю, є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні.

За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будується у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від Москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.

Росія будує завод із виробництва іранських дронів: США оприлюднили докази фото 1

Як повідомив журналістам координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, завод може запрацювати вже у квітні наступного року.

Також він заявив, що Іран продовжує постачати російським військовим ударні безпілотники власного виробництва через Каспійське море з Амірабаду в Ірані до Махачкали в Росії.

Як раніше повідомлялося, у місті Єлабуга, розташованому в Республіці Татарстан, делегації Кремля і Тегерана оглянули порожній майданчик, де планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників.

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Теги: росія будівництво завод безпілотник Іран

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