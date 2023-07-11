Де Росія бере «Шахеди». Інтерв’ю з розслідувачем, який викрив фабрику у Татарстані

В «Алабузі» обіцяють випускати по 3 тис. дронів на рік

Одним із найбільш ефективних видів зброї, якою Росія обстрілює українські мирні міста, за співвідношенням ціна-результат є іранські дрони-камікадзе «Шахед». Вони мають невисоку вартість ($50-60 тис.), але й купу недоліків, як то невисока швидкість і гучність роботи двигуна. Їх легко виявити, але збивати доволі затратно. Часом полювання на дрон обходиться дорожче, ніж сам дрон. Росія використовує величезну кількість «Шахедів» і збирається її нарощувати, тому проблема з часом може лише загостритися.

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Після початку повномасштабної війни Росія організувала збирання «Шахедів» на своїй території, так би мовити за франшизою. Причому усіляко заперечуючи, що ці апарати мають іранське походження. Навіть назву їм дали свою – «Герань».

Дві групи російських розслідувачів – «Розворот» і «Протокол», виявили цілу фабрику дронів на території РФ, в особливій економічній зоні «Алабуга», республіка Татарстан. Податок на прибуток там удесятеро нижчий, ніж в інших регіонах Росії, становить всього 2%, відсутні податки на майно, землю і транспорт, що до повномасштабної війни приваблювало численних не тільки російських, а й західних інвесторів.

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У 2015 році західні медіа називали «Алабугу» найкращою спеціальною економічною зоною у Європі. Але після 2022 року справи там пішли вниз. Раніше на місцевих заводах збирали трактори та навіть американські автомобілі Ford (цим займалася спільна російсько-американська компанія Ford Sollers). Нині ж у цій економічній зоні збирають лише китайські вантажівки, які «буквально розвалюються, як тільки виїжджають із цеху», зауважують розслідувачі.

Проте «Алабуга» тепер освоїла геть новий напрямок бізнесу: там почали збирати дрони-камікадзе.

На початку повномасштабної війни влада Татарстану всіляко намагалася протидіяти відтоку спеціалістів з «Алабуги», яких військкомат забирав на війну. Але опір не міг тривати вічно. Шукаючи способи захистити співробітників від мобілізації, там вирішили збирати дрони, слкданики до яких надходять з Ірану. Орієнтовна вартість проєкта, як ідеться у розслідуванні, 132 млрд рублів. У планах відійти від збирання і перейти до виготовлення. Для цього вже зараз задіяна територія розміром у шість футбольних полів. За два-три роки її має бути збільшено у понад два рази.

«Главком» поспілкувався з одним із співавторів розслідування Антоном Рубіним. Говорили про масштаби і перспективи виробництва дронів у Росії. Рубін розповів, чому такий виробничий гігант Росії як «Калашников» відмовився допомагати у «дроновому» бізнесі і до чого в історії з їхнім виготовленням Білорусь.

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Про які масштаби виробництва іранських дронів в «Алабузі» йдеться і які плани з його розвитку?

Одразу хочу зауважити, що термін «виробництво» не коректний. Тут йдеться про збирання дронів, оскільки самі нічого не виготовляють, не вміють. І хоча планують налагодити виробництво впродовж двох-трьох років, віри у це небагато.

Щодо обсягів, то вони напряму залежать від кількості запчастин, складників, що постачаються з Ірану. У листопаді 2022 року керівництво проєктного офісу говорило про 3 тис. дронів на рік.

Якщо у дронів примітивна конструкція і це не високотехнологічне виробництво, чому ви не вірите у те, що за кілька років у Росії буде налагоджене їхнє виробництво?

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Через фінансові обмеження у закупівлі, через логістичні обмеження у постачанні запчастин, через обмежений людський ресурс, він не гумовий.

Але ж на території «Алабуги» є коледж, який може випускати спеціалістів…

Про те, яку роль відіграє коледж, молодь, у нас буде окреме розслідування. Тобто розслідування про людський фактор, про тих, хто працює і змушує інших працювати. Тим не менш, кількість людей, які готові і можуть там працювати – обмежена, кількість грошей також. Не все вирішується розмірами території для зібрання чи виробництва.

До повномасштабної війни особлива економічна зона «Алабуга» була надзвичайно привабливою для іноземних інвестицій

Мешканці «Алабуги» знають, що у них збирають іранські дрони, які убивають українців? Чи бояться вони, що і до них прилетить щось з України, адже вже і до Москви долітає?

Здається, немає такого страху. Здається, немає розуміння у місцевих мешканців, хто там і чим займається. Всі люди, з якими ми спілкувалися, звичайно, не розповсюджуються про те, чим вони самі займаються. Ймовірно, якщо ви дивилися першу частину розслідування, то звернули увагу, що вони навіть дрони називають човнами, а не дронами. Причому це не щось незвичайне, воно вже стало буденністю, такі розмови і така назва дронів. Тобто це не для зовнішнього споживача, вони між собою дрони називають човнами. Слово «дрон» ніколи не використовують. Настільки вони вже звикли до слова «човни». А Іран в них – це Білорусь. Тобто можете уявити ступінь конспірації.

Антон Рубін (праворуч) з Нобелівським лауреатом, російським журналістом Дмитром Муратовим Фото: Facebook Антона Рубіна

У вашому розслідуванні йшлося про те, що будуватиметься завод для власного виробництва, принаймні є плани на це. Коли будуватиметься, яке і звідки устаткування на ньому буде, про які часові рамки йдеться?

Певно, ви маєте на увазі завод із виробництва бойової частини дронів, яка зараз є найбільшою складністю у виробництві. Адже відливати пластиковий корпус – це одне, а виготовляти бойову частину – інше, працівники «Алабуги» цього не можуть. Тому у плані локалізації цей пункт найостанніший. Спочатку корпус, потім планують виробляти двигун, потім замістити усі електронні компоненти своїми найпростішими чіпами і тільки потім піде мова про бойову частину.

Японська компанія Saito Seisakusho, яка раніше постачала двигуни, відмовилася це робити після початку повномасштабної війни. Які двигуни зараз використовують на «Шахедах» російської збірки?

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Іранці повністю локалізували своє виробництво. Виготовляють двигуни самі, абсолютно допотопним методом. Форму для лиття двигуна вони просто у землі викопують, у ці форми заливають розплавлений метал, виймають форму і роблять так двигун. В «Алабузі» планують робити так само.

У своєму розслідуванні ви згадали, що відмовилася займатися виготовленням «Шахедів» група компаній «Калашников». Нібито головний аргумент у тому, що для виробництва потрібна територія, віддалена від житлових будинків, чого немає в «Алабузі». Але яка справжня причина, адже слабо віриться, що можна легко відмовитися від заробітків і великих міжнародних контрактів, які за умов санкцій точно би не завадили?

«Калашников» відмовився тому, що потрібно щось робити, приділяти особливу увагу і розробляти нові технології. Бо бойова частина у тому вигляді, у якому їм потрібна, не виробляється. Це означає, що потрібні нові розробки, науково-дослідницькі роботи треба проводити. Це чисто російські лінь. Їм простіше працювати по-старому, ніж щось нове винаходити. Це якщо казати про «Калашніков». Якщо казати про «ТАИП» («Технології автоматизації і програмування» – одна з компаній, яка виготовляє російські безпілотники «Орлан-10»), який також саботував допомогу «Алабузі», то тут це конкуренція і небажання ділитися своїми напрацюваннями. Причому конкуренція не тільки комерційна, а й політична. У кожного виробництва свій інтересант у сенсі політики, а не грошової виручки. Комусь потрібно поставити галочку і показати Путіну, мовляв, подивіться, як я круто все організував. Ділитися цією галочкою ніхто не готовий.

У розслідуванні йдеться, що 26 листопада 2022 року віце-прем’єр уряду РФ Денис Мантуров приїжджав до «Алабуги». Неофіційною ціллю візиту якраз було лобіювання збирання іранських дронів. То хто з цього має і матиме найбільші дивіденди?

Ми у розслідуванні також пояснюємо, чому саме у Татарстані збирають дрони. Це справа випадку. Татарстан намагався відгородити своїх співробітників від набору до військкомату… А потім в «Алабузі» подумали, що таки зможуть збирати дрони. Мені здається, вони переоцінили свої можливості і можливості російського військово-промислового комплексу виготовляти ті чи інші складники. Думаю, президент Татарстану Рустам Мінніханов – один із головних вигодонабувачів. Але підтвердити документально цю думку, довести, ми не можемо. Це лише наше міркування.

«Ефективність збірки має перевершити іранську у десятки разів», йдеться у розслідуванні. Що мається на увазі? Що таке «у десятки разів»? Чим російські «шахеди» відрізняються і відрізнятимуться від іранських на практиці?

Технічні характеристики навряд чимось відрізнятимуться. Це ж франшиза. Ефективність збірки – це кількість зібраних дронів за одиницю часу, а не якість продукту. Коли ми говоримо про ефективність збірки, ми маємо на увазі, що кількість збирання виросте зі ста до кількох сотень на місяць.

Сторінка з внутрішньої презентації «Алабуги» Фото: YouTube «Разворот»

Щодо заявлених темпів збирання, то з цим регулярно виникають проблеми. Тому робочий графік працівників дуже сильно не відповідає трудовому кодексу Російської Федерації. Про це докладніше буде у другій частині нашого розслідування.

Як підрахувати, наскільки заяви на кількість зібраних дронів відповідають дійсності? Чи вони справляються з темпами, які озвучували? Як відстежити, дрон, що летить на Україну – зібраний у Татарстані, чи привезений з Ірану у вигляді, готовому до використання?

Дійсно, цікаво буде подивитися на тенденцію, чи збирають вони стільки, скільки озвучували минулого року. Щодо дронів, то наскільки я знаю, вони усі зібрані в «Алабузі». Початок активного використання цих дронів проти України збігається з датами початку їхньої збірки у Татарстані.

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Михайло Глуховський, «Главком»