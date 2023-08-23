Російські «шахеди» зруйнували навчальний заклад на Сумщині. Загинули педагоги (оновлено)

Будівля повністю зруйнована

Сьогодні вранці, 23 серпня, російські загарбники атакували ударним дроном навчальний заклад у місті Ромни, що на Сумщині. Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

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Як зазначається, близько 10:05 у Ромнах російський ударний дрон Shahed влучив у навчальний заклад. Внаслідок удару повністю зруйновано будівлю. Усі служби працюють. Розгорнутий штаб ліквідації наслідків.

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Є інформація, що під завалами перебувають ще двоє працівників закладу.

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Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що росіяни знищили школу та вбили щонайменше двох педагогів: їхні тіла деблокували рятувальники. Ще троє працівниць школи отримали поранення.

Триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 серпня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.