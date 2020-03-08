Родичі загиблих рейсу МН17 відвідали меморіал жертв катастрофи в Амстердамі



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Понад усе на світі родичі загиблих хочуть, щоб винні у трагедії були покарані

Напередодні початку судового процесу щодо МН17 рідні загиблих у катастрофі відвідали меморіальний комплекс пам’яті жертв трагедії, розташований біля амстердамського аеропорту «Схіпхол», звідки майже шість років тому злетів літак.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

«Цей суд – це дуже важливий етап для нас. Ми чекали на нього п’ять з половиною років. Дуже важливо, що розповідатимуть свідки. Я з нетерпінням чекаю показів цих свідків», – сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу член правління нідерландського фонду «Авіакатастрофа», що представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17, Піт Плуг.

Він наголосив, понад усе на світі родичі загиблих хочуть, щоб винні у трагедії були покарані. Сам Піт Плуг у катастрофі пасажирського літака утратив брата, невістку і племінника.

«Чотири людини для початку – це дуже хороша новина для нас. Хоча не думаю, що вони будуть у суді, але дуже важливо, що всі дізнаються, що сталося, хто грав яку роль», – зазначив він.

Відомо, що один з чотирьох підозрюваних – Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть двоє нідерландських адвокатів. «Цей суд міг би тривати рік без адвокатів, які представляють одного з чотирьох підозрюваних, та тепер, я думаю, процес може тривати до п’яти років», – сказав чоловік.

У свою чергу Антон Котте, який утратив старшого сина, невістку та шестирічного онука наголосив, що з нетерпінням чекає початку судового процесу.

«Я сказав 5 років тому, через тиждень після катастрофи, що ми зобов’язані завершити цей процес заради тих, кого ми любимо. Ми не знаємо, що може статися, ми дізнаємося про це лише в понеділок о 10 ранку, коли приїдемо до суду і цілком можливо, що хтось з підозрюваних захоче приїхати в Нідерланди», – поділився він.

Нагадаємо, посол України в Нідерландах запевнив, що відставка генпрокурора Рябошапки не вплине на суд у справі МН17.

Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

У Канаді відреагували на початок судового процесу в справі МН17.

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