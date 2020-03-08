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    У світі

    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі

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    Навпроти посольства Росії в Гаазі поставили 298 білих стільців, які символізують жертв трагедії - Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Навпроти посольства Росії в Гаазі поставили 298 білих стільців, які символізують жертв трагедії
    Фото: Ірина Драбок/Укрінформ

    Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам’ять загиблих

    Напередодні судового процесу щодо катастрофи літака рейсу МН17, який розпочнеться в Нідерландах 9 березня, родичі загиблих влаштували мовчазний протест у Гаазі.

    Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

    Навпроти посольства Росії в Гаазі вони поставили 298 білих стільців, які символізують жертв трагедії. Серед загиблих на борту літака було 196 громадян Нідерландів. Окрім рідних загиблих до акції також доєдналися і прості перехожі. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам’ять загиблих.

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    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі
    Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством Росії у Гаазі

    Нагадаємо, посол України в Нідерландах запевнив, що відставка генпрокурора Рябошапки не вплине на суд у справі МН17.

    Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

    Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

    Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

    Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

    У Канаді відреагували на початок судового процесу в справі МН17.

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    Росія суд Boeing протест
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