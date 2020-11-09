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    У світі

    Словаччина провела масове Covid-тестування – перевірили понад 1,5 млн осіб

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    <span>В суботу провели перший день повторного масового тестування населення на коронавірус</span> - Словаччина провела масове Covid-тестування – перевірили понад 1,5 млн осіб
    В суботу провели перший день повторного масового тестування населення на коронавірус

    Повторне тестування проводиться не у всіх регіонах, а приблизно на половині території країни

    У Словаччині провели другий етап загальнонаціонального тестування на коронавірус. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я країни.

    За даними міністерства, 7 листопада на тестування прийшов 1 297 571 громадянин у 45 населених пунктах країни, у 8 172 з них тести на Covid-19 дали позитивний результат.

    За результатами двох днів протестували 1 556 100 громадян (станом на 12 годину неділі), у 9 783 з них виявили коронавірус.

    Таким чином показник інфекційності становить 0,628%.

    Нагадаємо, що Словаччина на кордоні тестуватиме українців на Covid-19.

    До слова, Словаччина перевірила на Covid-19 майже 4 млн громадянЗазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію.

    Через захворювання на Covid-19 у Словаччині з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. Нещодавно Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19Тестування проводитиметься у два етапи. Наступний етап – 7 і 8 листопада. 

    У Словаччині проживає приблизно 5,5 мільйона осіб. Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), у країні протягом 14 днів було зафіксовано 504,6 зараження на 100 тисяч осіб. У сусідній Чехії цей показник складає 1512,3, а в Німеччині - 182,1.

    Раніше «Главком» повідомляв про намір Словаччини організувати тестування всього населення.

    вихідні Словаччина населення коронавірус
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