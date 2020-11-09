Словаччина на кордоні тестуватиме українців на Covid-19

Словаччина почне тестувати мандрівників на антиген Covid-19 на кордоні з Україною

Словаччина почне тестувати мандрівників на антиген Covid-19 на кордоні з Україною

До Словаччини з 9 листопада пропускатимуть українців, які мають дозвіл на проживання на території країни

З 9 листопада Словаччина почне робити тести на Covid-19 на кордоні з Україною. Надалі словацька влада тестуватиме громадян і на інших прикордонних пунктах.

При цьому кількість відкритих прикордонних пунктів мають намір скоротити, а час проїзду обмежити.

Уряд Словаччини закупив у Південній Кореї 13 мільйонів тестів, витративши на це близько 43 мільйонів євро. Далі провів інформаційну кампанію і безкоштовно протестував майже 3, 5 мільйона людей за два вихідні дні – 31 жовтня та 1 листопада. Організувати тестування допомагали військові.

За даними Міністерства закордонних справ України, до Словаччини з 9 листопада пропускатимуть українців, які мають дозвіл на проживання на території країни.

Пропуск здійснюють винятково через пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Німецьке».

У ДПСУ повідомили, що всі подорожуючі під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR. Від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку указу Управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.

Додамо, що Австрія, Угорщина і Польща поки що є для Словаччини «зеленими країнами». Угорщина закрила свій кордон 1 вересня, але в 30-кілометровій зоні від кордону дозволяється пересування громадян Словаччини.

Нагадаємо, що Словаччина перевірила на Covid-19 майже 4 млн громадян. Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію.

Через захворювання на Covid-19 у Словаччині з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. Нещодавно Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19. Тестування проводитиметься у два етапи. Наступний етап – 7 і 8 листопада.

У Словаччині проживає приблизно 5,5 мільйона осіб. Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), у країні протягом 14 днів було зафіксовано 504,6 зараження на 100 тисяч осіб. У сусідній Чехії цей показник складає 1512,3, а в Німеччині - 182,1.

Раніше «Главком» повідомляв про намір Словаччини організувати тестування всього населення.