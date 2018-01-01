Смертельний рейс: у Росії перекинувся автобус з трьома десятками пасажирів

У результаті ДТП загинули чотири людини

У Ростовській області (Росія) у Білокалитвинському районі автобус Саратов - Ростов потрапив в ДТП близько 04:00 за московським часом на 318-му кілометрі автодороги М-21. У результаті чотири людини, в тому числі дитина, загинули. За різними даними ще 14 осіб постраждали. За цим фактом організовано дослідчу перевірку. [GALLERY_BLOCK] Водій,



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У Ростовській області автобус злетів у кювет

У результаті ДТП загинули чотири людини

У Ростовській області (Росія) у Білокалитвинському районі автобус Саратов - Ростов потрапив в ДТП близько 04:00 за московським часом на 318-му кілометрі автодороги М-21.

У результаті чотири людини, в тому числі дитина, загинули. За різними даними ще 14 осіб постраждали. За цим фактом організовано дослідчу перевірку.

Водій, який перебував за кермом автобуса, не постраждав. Слідчі проведуть опитування його та інших пасажирів після завершення огляду місця події.

За попередніми даними, 50-річний водій автобуса не впорався з керуванням та допустив перекидання в кювет. Всього в салоні знаходився 31 пасажир.

До місця ДТП з Ростова-на-Дону спрямовані психологи МНС Росії.