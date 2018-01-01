  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Смертельний рейс: у Росії перекинувся автобус з трьома десятками пасажирів

    У результаті ДТП загинули чотири людини
    У Ростовській області (Росія) у Білокалитвинському районі автобус Саратов - Ростов потрапив в ДТП близько 04:00 за московським часом на 318-му кілометрі автодороги М-21. У результаті чотири людини, в тому числі дитина, загинули. За різними даними ще 14 осіб постраждали. За цим фактом організовано дослідчу перевірку. [GALLERY_BLOCK] Водій,
    • Сьогодні, 08:48
    • Розсилка
    У Ростовській області автобус злетів у кювет
    У Ростовській області автобус злетів у кювет

    У результаті ДТП загинули чотири людини

    У Ростовській області (Росія) у Білокалитвинському районі автобус Саратов - Ростов потрапив в ДТП близько 04:00 за московським часом на 318-му кілометрі автодороги М-21.

    У результаті чотири людини, в тому числі дитина, загинули. За різними даними ще 14 осіб постраждали. За цим фактом організовано дослідчу перевірку.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Смертельний рейс: у Росії перекинувся автобус з трьома десятками пасажирів
    Смертельний рейс: у Росії перекинувся автобус з трьома десятками пасажирів
    Смертельний рейс: у Росії перекинувся автобус з трьома десятками пасажирів

    Водій, який перебував за кермом автобуса, не постраждав. Слідчі проведуть опитування його та інших пасажирів після завершення огляду місця події.

    За попередніми даними, 50-річний водій автобуса не впорався з керуванням та допустив перекидання в кювет. Всього в салоні знаходився 31 пасажир.

    До місця ДТП з Ростова-на-Дону спрямовані психологи МНС Росії.

    Читайте також
    Росія ДТП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ