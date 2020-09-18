Смоленська катастрофа: Росія не збирається видавати Польщі авіадиспетчерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Л ітак Ту-154 з польським президентом, його дружиною та 86 членами урядової делегації розбився 10 квітня 2010 року поблизу російського Смоленська

Польській владі слід припинити спекуляції на тему катастрофи, заявив Медведєв

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив про неможливість видачі російських громадян Польщі у справі про Смоленську катастрофу, як того вимагає Варшава.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Зрозуміло, що ніякий арешт або видача російських громадян неможливі. Польській владі слід припинити спекуляції на тему катастрофи», – заявив Медведєв.

Він вважає, що польська влада у зв'язку з даною вимогою переслідує аморальні цілі – «в черговий раз консолідувати свій електорат на грунті печерної русофобії».

Медведєв наголосив, що причина катастрофи була встановлена.

Раніше прессекретар Національної прокуратури Польщі Ева Бялик заявила, що слідча група відомства звернулася до суду Варшави з клопотанням про тимчасовий арешт трьох авіадиспетчерів, які працювали в аеропорту Смоленська, коли сталася трагедія. Тоді в результаті авіакатастрофи в 2010 році помер президент Лех Качинський і депутати, які перебували на борту його літака, а також військове керівництво.

Літак розбився 10 квітня 2010 року, загинули вісім членів екіпажу і 88 пасажирів. Через рік у Польщі встановили, що лайнер опустився занадто низько і на великій швидкості врізався в дерево через погану видимість.

У 2015 році почалося нове розслідування, в рамках якого польська комісія через нещодавно повідомила, що перед падінням на борту сталися два вибухи.