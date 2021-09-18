Собаки в аеропортах ОАЕ виявляють хворих на Covid-19

Тварин навчили ідентифікувати хворих на коронавірус з точністю 98%

Після року перших досліджень та навчань, в аеропортах ОАЕ 38 службових собак ідентифікують хворих на коронавірус людей. Їхній показник успішності становить 98,2%. Про це пише Reuters.

У навчаннях брали участь німецькі вівчарки, лабрадори, бордер-коллі та кокер-спанієлі. Виявляють вони хворих на коронавірус людей через розпізнавання запаху хвороби, яка виділяється через піт.

«Невелика кількість зразку поміщається в банку – він має запах пацієнта – потім ми кладемо зразок, щоб собака понюхала... Коли він дає нам знак, ми даємо йому частування», – сказав керівник програми Насер аль-Фалас.

Зазначається, що протягом дня собаки проводять 30-40 тестів. Втім, їх можна використовувати й не лише в аеропортах, але і усюди де це необхідно.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт Дубая першим у світі почав використовувати собак для виявлення пасажирів, заражених коронавірусом.

В аеропорту Гельсінкі також почали експеримент з використанням тренованих собак для виявлення хворих на коронавірус.

Згодом Таїланд з 21 травня 2021 року почав використовувати для діагностики коронавірусу собак, навчених виявляти інфекцію у зразках людського поту. Таке рішення прийняли через зростання кількості безсимптомних хворих у країні.



