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    Аеропорт Дубая почав використовувати собак для виявлення коронавірусу: відео

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    Аеропорт Дубая почав використовувати собак для виявлення коронавірусу - Аеропорт Дубая почав використовувати собак для виявлення коронавірусу: відео
    Аеропорт Дубая почав використовувати собак для виявлення коронавірусу

    Аеропорт Дубая першим у світ почав використовувати собак для виявлення коронавірусу

    Міжнародний аеропорт Дубая першим у світі почав використовувати собак для виявлення пасажирів, заражених коронавірусом.

    Про це пише Travel and Leisure.

    Тварини виконують свою роботу, не вступаючи в контакт з мандрівниками. Зразки беруться з пахв громадян і поміщаються в сталеві контейнери, сконструйовані так, щоб морда собак могла поміститися, не порушивши цілісність біологічного матеріалу.

    Як уточнює Gulf News, в разі якщо зразок запаху людини свідчить про наявність Covid-19, то собака сідає поруч з ним. Після цього туриста відправляють на підтвердження захворювання за допомогою ПЛР-тесту.

    В ході досліджень з'ясувалося, що точність цього методу склала 92 відсотки. Дубай відкрився для туристів в липні. Від мандрівників потрібна довідка про негативний результат на Covid-19, отримана не раніше, ніж за 96 годин до поїздки.

    У липні повідомлялося, що збройні сили Австрії в тестовому режимі вчать службових собак визначати заразилися коронавірусів по запаху. Передбачається, що цей метод дозволити шукати людей, які переносять інфекцію безсимптомно.

    аеропорт тварини ОАЕ коронавірус
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