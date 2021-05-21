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    Коронавірус у світі: у Таїланді почали використовувати собак для виявлення інфікованих

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    Тести, під час яких собаки нюхали 2 тисячі відповідних зразків, показали результативність майже на 95% - Коронавірус у світі: у Таїланді почали використовувати собак для виявлення інфікованих
    Тести, під час яких собаки нюхали 2 тисячі відповідних зразків, показали результативність майже на 95%
    Фото з відкритих джерел

    Під час досліджень собакам не потрібно перебувати у безпосередньому контакті з людьми

    Таїланд з 21 травня почав використовувати для діагностики коронавірусу собак, навчених виявляти інфекцію у зразках людського поту. Таке рішення прийняли через зростання кількості безсимптомних хворих у країні. Про це повідомляє Reuters.

    Три із шести навчених лабрадорів в університеті Чулалонгкорна в Бангкоку розпочали виявляти коронавірус після низки випробувань. За словами керівників проєкту, тести, під час яких собаки нюхали 2 тисячі відповідних зразків, показали результативність на близько 95%.

    «Таким чином ми можемо розрізнити тих, у кого слід підозрювати (коронавірус), від тих, у кого немає вірусів», – говорять науковці.

    Додається, що під час досліджень собакам не потрібно перебувати у безпосередньому контакті з людьми. Зразки поту відбирають у людей і зберігають у невеликих металевих контейнерах, щоб собаки могли нюхати кожний з них окремо. Коли виявляється підозра на зараження, собака зупиняється і спрямовує свій ніс на зразок.

    Тим часом, Європейський союз пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від Covid-19. Поставки плануються до кінця цього року. Про це на відкритті глобального саміту з питань охорони здоров'я в Римі заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

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    Теги: Таїланд президент Урсула фон дер Ляйен коронавірус
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    Коронавірус у світі: у Таїланді почали використовувати собак для виявлення інфікованих