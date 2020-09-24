У Фінляндії собаки в аеропорту перевіряють пасажирів на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собаки відчувають хвору на коронавірус людину за п'ять днів до того, як у неї з'являться симптоми

В аеропорту Гельсінкі перевірка пасажирів за допомогою тварин є додатковим заходом до традиційного тестування

В аеропорту Гельсінкі почали експеримент з використанням тренованих собак для виявлення хворих на коронавірус. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що перевірка тварин є додатковим заходом до традиційного тестування.

Видання інформує, що пілотний проєкт проходить у столичному аеропорту Вантаа. У навчальному експерименті бере участь команда із 15 собак та 10 інструкторів - волонтерів, яких спонсорує приватна ветеринарна клініка.

«Наші попередні дослідження вже показали, що собаки починають відчувати, що людина хвора, за 5 днів до того, як у неї з’являться симптоми. Їм вдається це дуже добре, ми вже наблизилися до 100% ефективності», – каже Анна Хільмі-Бйоркман з Університету Гельсінкі.

Як розповів Helsingin Sanomat один з інструкторів, серед обраних для навчання собак - німецькі вівчарки, лабрадори, бордер-колі, спаніелі та безпородні.

«Підготовка до експерименту почалася ще у травні. Для «тестування з залученням собаки пасажира запрошують протерти шкіру шиї марлею, яку потім поміщають у банку та переносять до іншої кімнати, де дають його понюхати натренованій собаці. Інструктори сподіваються, що надалі собаки отримають офіційний статус службових», – зазначив інструктор.

Нагадаємо, у середині серпня аеропорт Дубая почав використовувати собак для виявлення коронавіруса.

Як повідомлялося в середині липня, в Австрії військові почали вчити собак виявляти коронавірус.