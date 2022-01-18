Сьогодні пройдуть вибори президента Європарламенту: визначилися чотири кандидати

У зв'язку з пандемією голосування за президента Європарламенту відбуватиметься дистанційно

Кандидатури висуваються політичною групою або групою депутатів Європарламенту

На посаду президента Європейського парламенту на другу половину терміну 2019-2024 років балотуються чотири кандидати. Про це повідомляє «Європейська правда».

Роберта Метсола (Європейська народна партія, Мальта), Аліса Кунке (Зелені, Швеція), Косма Злотовські (Європейські консерватори та реформісти, Польща) та Сіра Рего (Ліві, Іспанія) зроблять короткі презентації у вівторок о 10:00 по Києву перед першим туром голосування, який відбудеться з 10:30 до 11:15, а результат буде оголошено о 12:00.

Кандидатури висуваються політичною групою або групою депутатів Європарламенту, які досягли так званого нижнього порогу, тобто 1/20 депутатів Європарламенту або 36 із 705 членів. Кандидати можуть бути запропоновані або відкликані до кожного туру голосування.

Щоб бути обраними, їм необхідно набрати абсолютну більшість дійсних голосів, поданих таємним голосуванням, тобто 50% плюс один. У зв'язку з пандемією голосування відбуватиметься дистанційно.

Якщо після трьох турів жоден кандидат не переможе, два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у третьому турі, переходять до четвертого та останнього голосування, в якому обирається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

Результати можливого другого туру голосування будуть оголошені на пленарному засіданні о 14.00; о 16:30, якщо буде третій тур, і о 19.30, якщо буде потрібний четвертий.

Нагадаємо, 11 грудня у віці 65 років помер президент Європейського парламенту Давід Сассолі.

У вересні 2021 року президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією.

У листопаді повідомлялося, що пневмонія президента Європейського парламенту Давіда Сассолі викликана «хворобою легіонерів».

Зазначимо, що «хвороба легіонерів» у деяких випадках може призводити до смерті та переноситься через великі водопровідні системи.