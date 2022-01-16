Міжнародний демократичний союз виступив проти переслідування Порошенка

Організація висловила стурбованість ситуацією в Україні, як зовнішньою, так і внутрішньою

Міжнародне об'єднання політичних партій Міжнародний десократичний союз (IDU) оприлюднило заяву-звернення до українського уряду та до президента Володимира Зеленського щодо політичної ситуації у країні. МДС стривожений зосередженням влади на політичних переслідуваннях, а не на реальній загрозі з боку Росії.

«Розгортання російських збройних сил на кордоні, кібератаки на український уряд та політичні провокації російського керівництва створили неприйнятний рівень загрози геополітичній стабільності. Вимоги Росії суперечать основоположному акту «НАТО-Росія» 1997 року та ключовим принципам міжнародного права, таким як суверенітет держав і свобода альянсу. МДС закликає Росію відвести свої сили від українського кордону та вести серйозний і мирний діалог», – йдеться у повідомленні.

У тексті заяви акцентовано, що демократичний статус України знаходиться під загрозою внутрішньо. Нинішні дії уряду Зеленського проти парламентської опозиції неприйнятні. Зокрема, глибокі розбіжності викликають хлипкі звинувачення Генпрокуратури проти колишнього президента Петра Порошенка, лідера опозиції в Раді. Такі дії виглядають як реванш – вибіркове та політично мотивоване переслідування ключового політичного опонента.

«У цей час великої небезпеки президент повинен звернутися до політичної опозиції, щоб об’єднати національну рішучість проти зовнішньої агресії. Використання зовнішньої загрози для зведення внутрішньополітичних рахунків грає лише на руку агресорам. Тому МДС закликає український уряд об’єднати всі українські політичні сили проти агресії путінського режиму та зняти безпідставні звинувачення проти пана Порошенка», – резюмували в організації.

Міжнародний демократичний союз (англ. International Democrat Union) – міжнародне об'єднання правих політичних партій, які дотримуються консервативної, ліберально-консервативної і християнсько-демократичної ідеологій. Був створений у 1983 групою видних політичних діячів консервативного спрямування, серед яких були прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, віце-президент США Джордж Буш-старший, канцлер ФРН Гельмут Коль і мер Парижа Жак Ширак, для координації політики, обміну досвідом та вироблення єдиної позиції з міжнародних питань. Штаб-квартира організації розташована в Осло. МДС – найголовнішаглобальна платформа християнсько-демократичного та центристського політичного руху, який об’єднує понад 80 партій світу, в тому числі і «Європейську солідарність».

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

Як повідомлялося, напередодні у Брюсселі лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з депутатами Європейського парламенту – учасниками Групи друзів України в Європарламенті.

Також Раса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту від Литви, застерегла Зеленського від переслідування Порошенка.

Напередодні соратник Порошенка анонсував спецоперацію «Розбуди Зеленського».

12 січня ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу. Однак адвокати Порошенка заявляють, що не мають повістки в суд. Так, адвокат Ігор Головань зазначив, що ДБР все більше заплутується у брехні.

Також адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

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