Макрон пояснив, чому підтримує діалог із Путіним

Макрон вказує на те, що підтримує діалог із Росією задля підтримки стабільності у Європі

Французький президент обрав стратегію діалогу із Росією

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що переговори з Росією необхідні для зниження напруженості в Європі, і висловив надію на продовження контактів.

«Доведено, що стратегія діалогу завжди приносить плоди. На початку січня сторони погодилися відновити процес консультацій. Цим ми і будемо займатися у майбутні дні», – сказав він в опублікованому в неділю інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

Переговори з Москвою, на думку французького лідера, «необхідні як ніколи».

«Якщо ми не хочемо зберегти існуючий стан речей, який викликає у всіх занепокоєння за нашу колективну безпеку», – зазначив він.

«США сьогодні роблять те ж саме, чим я займався протягом декількох років: вони говорять із росіянами. Це хороша новина», – додав Макрон. Разом із тим він вважає, що це непростий шлях, а «рівень напруженості високий».

Президент також підкреслив, що Франція і Німеччина протягом тривалого часу ведуть переговори з Росією і Україною у межах Мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав участь США у переговорах у «нормандському форматі».

Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

Раніше стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».