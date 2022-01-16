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    Макрон пояснив, чому підтримує діалог із Путіним

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    Макрон вказує на те, що підтримує діалог із Росією задля підтримки стабільності у Європі - Макрон пояснив, чому підтримує діалог із Путіним
    Макрон вказує на те, що підтримує діалог із Росією задля підтримки стабільності у Європі
    фото з відкритих джерел

    Французький президент обрав стратегію діалогу із Росією

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що переговори з Росією необхідні для зниження напруженості в Європі, і висловив надію на продовження контактів.

    «Доведено, що стратегія діалогу завжди приносить плоди. На початку січня сторони погодилися відновити процес консультацій. Цим ми і будемо займатися у майбутні дні», – сказав він в опублікованому в неділю інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

    Переговори з Москвою, на думку французького лідера, «необхідні як ніколи».

    «Якщо ми не хочемо зберегти існуючий стан речей, який викликає у всіх занепокоєння за нашу колективну безпеку», – зазначив він.

    «США сьогодні роблять те ж саме, чим я займався протягом декількох років: вони говорять із росіянами. Це хороша новина», – додав Макрон. Разом із тим він вважає, що це непростий шлях, а «рівень напруженості високий».

    Президент також підкреслив, що Франція і Німеччина протягом тривалого часу ведуть переговори з Росією і Україною у межах Мінських домовленостей.

    Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав участь США у переговорах у «нормандському форматі».

    Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

    Раніше стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

    10 грудня президент Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

    Макрон переконаний, що «нормандський формат» зберігає свою актуальність.

    Водночас Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.

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    Теги: Росія Європарламент Путін Франція Еммануель Макрон президент
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    Макрон пояснив, чому підтримує діалог із Путіним