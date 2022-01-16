Макрон пояснив, чому підтримує діалог із Путіним
Французький президент обрав стратегію діалогу із Росією
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що переговори з Росією необхідні для зниження напруженості в Європі, і висловив надію на продовження контактів.
«Доведено, що стратегія діалогу завжди приносить плоди. На початку січня сторони погодилися відновити процес консультацій. Цим ми і будемо займатися у майбутні дні», – сказав він в опублікованому в неділю інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.
Переговори з Москвою, на думку французького лідера, «необхідні як ніколи».
«Якщо ми не хочемо зберегти існуючий стан речей, який викликає у всіх занепокоєння за нашу колективну безпеку», – зазначив він.
«США сьогодні роблять те ж саме, чим я займався протягом декількох років: вони говорять із росіянами. Це хороша новина», – додав Макрон. Разом із тим він вважає, що це непростий шлях, а «рівень напруженості високий».
Президент також підкреслив, що Франція і Німеччина протягом тривалого часу ведуть переговори з Росією і Україною у межах Мінських домовленостей.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав участь США у переговорах у «нормандському форматі».
Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.
Раніше стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».
10 грудня президент Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».
Макрон переконаний, що «нормандський формат» зберігає свою актуальність.
Водночас Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.
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