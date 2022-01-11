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    Помер президент Європарламенту Давид Сассолі

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    Помер президент Європарламенту Давид Сассолі - Помер президент Європарламенту Давид Сассолі
    Помер президент Європарламенту Давид Сассолі
    фото: Vincent Kessler/Reuters

    Давіду Сассолі було 65 років

    Президент Європарламенту Давид Сассолі помер після «серйозного ускладнення» у роботі його імунної системи. Про це повідомив його прессекретар Роберто Куїльйо у Twitter.

    «Давід Сассолі помер о 1:15 ранку 11 січня в Авіано, Італія, куди його госпіталізували. Дата і місце похорону буде повідомлено найближчим часом», – повідомив Куїльо.

    За його словами, спікер перебував у лікарні з 26 грудня через серйозне ускладнення, пов'язане з дисфункцією імунної системи, і всю офіційну діяльність політику було скасовано.

    Політику, що пішов з життя, було 65 років. Його було обрано на посаду спікера у 2019 році, отримавши 345 голосів із 667 голосів. Термін його мандата спливав у січні.

    У минулому він працював як тележурналіст, а з 2009 року був депутатом Європарламенту.

    У вересні президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією.

    У литопаді повідомлялося, що пневмонія президента Європейського парламенту Девіда Сассолі викликана «хворобою легіонерів».

    Зазначимо, що «хвороба легіонерів» у деяких випадках може призводити до смерті та переноситься через великі водопровідні системи.

    Теги: Європарламент Італія смерть президент прессекретар
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    Помер президент Європарламенту Давид Сассолі