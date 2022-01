Помер президент Європарламенту Давид Сассолі

Президент Європарламенту Давид Сассолі помер після «серйозного ускладнення» у роботі його імунної системи. Про це повідомив його прессекретар Роберто Куїльйо у Twitter.

«Давід Сассолі помер о 1:15 ранку 11 січня в Авіано, Італія, куди його госпіталізували. Дата і місце похорону буде повідомлено найближчим часом», – повідомив Куїльо.

За його словами, спікер перебував у лікарні з 26 грудня через серйозне ускладнення, пов'язане з дисфункцією імунної системи, і всю офіційну діяльність політику було скасовано.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.