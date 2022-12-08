Сьогодні у Німеччині лунатимуть сирени повітряної тривоги

З 11:00 влада та аварійно-рятувальні служби активують різні пристрої оповіщення

Сьогодні, 8 грудня, у Німеччині лунатимуть сирени повітряної тривоги. У країні проходитиме перевірка систем централізованого оповіщення населення. Про це повідомляється на сайті федерального проєкту із попередження населення.

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«Загальнонаціональний день попередження відбудеться 8 грудня 2022 року. У цей день федеральний уряд і уряди земель, а також округи, міські округи і муніципалітети, що беруть участь, тестують свої пристрої оповіщення в ході спільних навчань», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 11:00 влада та аварійно-рятувальні служби активують різні пристрої оповіщення, в тому числі радіо та телебачення, цифрові табло міст або відповідні програми. Також вперше у день попередження будуть протестовані оповіщення за допомогою мобільного зв’язку.

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Технічні системи попередження, а також власні сигнальні пристрої будуть перевірені щодо їхнього функціонування та можливих слабких місць. Згодом відповідальні особи будуть вносити покращення, якщо це необхідно, що зробить систему оповіщення населення безпечнішою.

Як повідомлялося, у Німеччині пройшла масштабна спецоперація проти екстремістів, які готували держпереворот.