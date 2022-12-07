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Вибухи у РФ: Німеччина вважає, що Україна має право на самозахист

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Вибухи у РФ: Німеччина вважає, що Україна має право на самозахист
Фото gettyimages

Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією 

Згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має право на самооборону і не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією, заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, пише Bild.

Під час пресконференції в середу в Берліні Гебештрайт наголосив, що Україна зазнає атак з боку Росії вже понад дев'ять місяців.

«Україна має право на самооборону, яке випливає зі статті 51 Статуту ООН. Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією», – нагадав він.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили рашистів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

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Теги: війна Німеччина росія

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