Вибухи у РФ: Німеччина вважає, що Україна має право на самозахист

Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією

Згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має право на самооборону і не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією, заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, пише Bild.

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Під час пресконференції в середу в Берліні Гебештрайт наголосив, що Україна зазнає атак з боку Росії вже понад дев'ять місяців.

«Україна має право на самооборону, яке випливає зі статті 51 Статуту ООН. Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією», – нагадав він.

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Нагадаємо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили рашистів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.