Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo

Німецький уряд анонсував передання 18 колісних самохідних гаубиць RCH калібру 155 міліметрів

Протягом останнього тижня Україна отримала від Німеччини ще 20 бронеавтомобілів Dingo. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

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Загальна кількість переданих Україні німецьких бронеавтомобілів Dingo cтановить 50. Також Німеччина передала Україні 12 тягачів M1079 Oshkosh.

Разом з тим німецький уряд анонсував передання 18 колісних самохідних гаубиць RCH калібру 155 міліметрів, 80 пікапів, 90 протидронних датчиків та засобів перешкод, два ангарні намети й сім вантажних автомобілів 8х6.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збройні сили Німеччини (Бундесвер) нададуть Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п’ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.

Проте, не зважаючи на заклики Кулеби, Німеччина відмовилася передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot.