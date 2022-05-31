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    У світі

    Соратник Зеленського пояснив, чому Індія не підтримує Україну у війні з Росією

    &nbsp;Індія претендує на статус &laquo;найбільшої демократії в світі&raquo; і мала б підтримати Україну - Соратник Зеленського пояснив, чому Індія не підтримує Україну у війні з Росією
     Індія претендує на статус «найбільшої демократії в світі» і мала б підтримати Україну
    фото: Facebook Мережка

    Був такий період, коли Росія постачала зброю Індії, а Україна – Пакистану

    Попри покращення відносин зі США, Індія все ж зацікавлена у торгівлі з Росією, тому намагається бути «нейтральною» у питанні російсько-української війни. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв’ю «Главкому».

    Він також нагадав, що свого часу Україні постачала зброю вологу Індії, Пакистану, що може мати вплив і на позицію Індії щодо України і сьогодні.

    «Щодо позиції Індії. Зараз відбувається глобальна боротьба демократичного світу проти світу авторитаризму. І Індія за логікою цієї боротьби належить до першого світу, бо претендує на статус «найбільшої демократії в світі» і мала б нас підтримати. Відносини між Індією та США покращуються, але ж їм перешкоджає декілька речей. По-перше, економічні питання, зацікавленість Індії в російській нафті, торгівлі з Росією, по-друге, Індія традиційно дивилася з повагою на Радянський Союз, який у них асоціюється з Росією, а не з Україною. І ще був такий період, коли Росія поставляла Індії зброю, а Україна поставляла Пакистану, який є ворогом Індії. Можливо, це ще залишилося в пам’яті. Але над цим треба працювати», – сказав Мережко.

    При цьому дипломат зазначив, що індійські ЗМІ цілком адекватно трактують сьогоднішні події в Україні, однак все ж надають слово російським пропагандистам.

    «Я виступав на індійському CNN, і ведучі там повністю розуміють тему нашої війни і адекватно трактують те, що відбувається. Але при цьому вони надають слово російським пропагандистам і колишнім західним дипломатам, які ретранслюють російські наративи», – сказав нардеп.

    Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко також заявив, що попри свій «нейтралітет» Індія та Китай все ж на Генасамблеї ООН голосують на користь РФ. Такі дипломатичні кроки Росія може використовувати задля своєї пропаганди.

    Також нагадаємо, що на тлі війни в Україні уряд Індії раніше видав указ про заборону експорту пшениці з країни для забезпечення продовольчої безпеки й для допомоги сусіднім державам. Таким чином держава з населенням в 1,3 млрд осіб почала готуватися до глобального голоду.

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    Теги: росія дипломатія війна Індія Україна Александр Мережко #stoprussia
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    Соратник Зеленського пояснив, чому Індія не підтримує Україну у війні з Росією