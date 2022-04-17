Індія відмовилася купувати вертольоти в РФ

Скасована угода щодо придбання майже пів сотні російських гелікоптерів

Індія виходить з військової угоди з Росією про покупку 48 вертольотів Мі-17. Рішення про відмову від великого контракту було прийнято після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні. Про це повідомляється в Twitter дослідника британського аналітичного центру Семюеля Рамані.

Джерела в міністерстві оборони Індії пояснюють таке рішення бажанням максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою і ніяк не пов'язують з погіршенням відносин з РФ.

BREAKING: India reportedly cancels plans to buy 48 Mi-17 V5 helicopters from Russia — Samuel Ramani (@SamRamani2) April 16, 2022

Нагадаємо, нещодавно Індія вперше засудила Росію та підтримала розслідування вбивств в Україні.

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