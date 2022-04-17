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    Індія відмовилася купувати вертольоти в РФ

    Контракти щодо покупки Мі-17 розірвали - Індія відмовилася купувати вертольоти в РФ
    Контракти щодо покупки Мі-17 розірвали
    фото: Вікіпедія

    Скасована угода щодо придбання майже пів сотні російських гелікоптерів

    Індія виходить з військової угоди з Росією про покупку 48 вертольотів Мі-17. Рішення про відмову від великого контракту було прийнято після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні. Про це повідомляється в Twitter дослідника британського аналітичного центру Семюеля Рамані.

    Джерела в міністерстві оборони Індії пояснюють таке рішення бажанням максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою і ніяк не пов'язують з погіршенням відносин з РФ.

    Нагадаємо, нещодавно Індія вперше засудила Росію та підтримала розслідування вбивств в Україні.

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    Теги: росія окупанти США війна Індія Україна окупація #stoprussia
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    Індія відмовилася купувати вертольоти в РФ