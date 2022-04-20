Індія купуватиме нафту в Росії. Проте є умови

Індія купуватиме російську нафту, але росіяни повинні будуть возити її до Індії самостійно, та ще й із великими знижками

Індія вимагає від Росії безпрецедентні знижки на нафту

Індійські нафтотрейдери та нафтопереробні компанії збільшують обсяги купівлі російської нафти. Про це пише видання Bloomberg.

За інформацією ЗМІ, закупівлі нафти у Росії можуть подвоїтися, попри попередження США та санкції, запроваджені Заходом проти Росії.

Втім, покупці висувають цілу низку умов. Зокрема, йдеться про приватні угоди замість того, аби купувати нафту на публічних тендерах.

Крім того, видання The Economic Times дізналося про серйозні знижки, які індійські нафтотрейдери вимагають у росіян.

«Якщо б ми припустили, що вартість збільшеної фрахтової та страхової премії становить 10 доларів за барель, знижка […] повинна була б скласти близько $23. Але найкращі знижки для індійських нафтопереробних заводів досі були в межах $10–15 за барель», – пояснив співбесідник видання.

Також індійські НПЗ уже почали купувати російську нафту лише за умови самостійної доставки товару російськими продавцями. Ця вимога з’явилася після запровадження санкцій проти Росії, тож індійський нафтовий бізнес намагається убезпечити себе від зайвих ризиків – наприклад, затримання їхніх суден із російською нафтою.

Нагадаємо, що на початку квітня Індія вперше засудила російську агресію проти України та підтримала розслідування вбивств в українських містах і селах.

А у середині місяця ця азійська країна відмовилася купувати російські гелікоптери.

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